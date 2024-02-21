Появилось больше инструментов, – Игнат о массовом поражении российских самолетов
Последняя неделя для российской авиации стала довольно трагической. "Минус" 7 истребителей, которыми россияне массово обстреливали украинские позиции на фронте.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил 24 Каналу, что у украинских защитников неба появилось больше инструментов для того, чтобы уничтожать российскую авиацию.
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Появились новые возможности для сбивания российских самолетов
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил сбитие очередного российского истребителя Су-34. Под прицелом был также российский Су-35, однако пилот совершил манёвр и покинуть район потенциального поражения невредимым.
Больше деталей сбивания самолета в Воздушных силах не могут раскрыть из соображений безопасности.
Су-34 – это двухместный самолет. Данных о пилотах пока нет, но надеемся, что с пилотом то же самое, что и в прошлый раз. Как говорится, "упал лицом вниз". Для нас это хорошие новости, потому что пилот – это не менее ценная цель, чем сам самолет,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Если уничтожение самолетов для России является потерей денег, то уничтожение еще и пилотов – это драгоценное время и ресурсы, которые тратят на обучение и подготовку летчиков.
"Враг серьезно активизировал свою деятельность на Восточном направлении, в частности на Авдеевском. У Воздушных сил появилось больше средств и инструментов, чтобы доставать врага на дальних отступлениях, и это позволило улучшить наши возможности по сбиванию российской авиации", – объяснил Игнат.
Безусловно, что российское командование и пилоты понимают риски приближения к линии боестолкновения, поэтому тщательно планируют свои операции и осторожно наносят удары управляемыми ракетами и бомбами. Напомним, что в дни ожесточенных боев перед захватом Авдеевки, оккупанты подлетали ближе и сбрасывали сотни КАБов на украинские позиции. Однако за это они в конце концов поплатились.
Сбитие российских "Сушек": что известно
- Российская авиация за последнюю неделю уменьшилась аж на семь истребителей. Украинским защитникам удалось сбить 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 2 истребителя Су-35.
- Иронично, что после стольких потерь 21 февраля президент России Владимир Путин вручил военно-космическим силам России "современные средства" защиты от американских зенитных управляемых ракет. Однако, кажется, для таких "подарков" несколько поздно.
- В вечернем обращении 21 февраля Владимир Зеленский поблагодарил за мощную работу Воздушные силы ВСУ. Президент назвал защиту неба и фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов одной из главных задач для Украины на 2024 год.