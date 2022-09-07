Воздушные силы показали, как сбили вражеский вертолет Ка-52 в Херсонской области

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. В этот раз наши Вооруженные Силы в очередной раз ликвидировали российский вертолет.

Это произошло в Херсонской области сегодня, 7 сентября. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Как ВСУ сбили вражеский вертолет

На опубликованном видео можно увидеть крушение российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Это сделало зенитное ракетное подразделение Бук-М1 воздушного командования "Центр" около 8:30 утра.

В Херсонской области уничтожили вражеский вертолет: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 7 сентября

За все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян.

танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;

артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;

РСЗО – 300 (+4) единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 237 (+1) единиц;

вертолетов – 208 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 (+5) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;

специальной техники – 109 единиц.

ВСУ "приземлили" российский штурмовик

Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также они продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.

Контрнаступление на Херсонщине: все, что известно

29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.

Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.

В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.

В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.

31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Подробностей пока нет.

Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 км, а на 1300 км идут активные бои.

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