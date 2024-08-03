Россияне запустили крылатые ракеты: в Полтавской области слышали взрывы

3 августа 2024, 23:18
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Вечером 3 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты. Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

23:23, 03 августа

В Миргородском районе Полтавщины были слышны взрывы

23:15, 03 августа

"Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода", – сообщили защитники неба.

23:14, 03 августа

Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, которая движется в направлении Полтавщины (ориентировочно Миргород).

23:12, 03 августа

Крылатая ракета в Сумской области, направление движения Прилуки,
– написали в Воздушных силах.

Автор: Маргарита Волошина