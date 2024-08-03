Россияне запустили крылатые ракеты: в Полтавской области слышали взрывы

Вечером 3 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты. Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.