Россияне запустили крылатые ракеты: в Полтавской области слышали взрывы
Вечером 3 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты. Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
В Миргородском районе Полтавщины были слышны взрывы "Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода", – сообщили защитники неба. Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, которая движется в направлении Полтавщины (ориентировочно Миргород). Крылатая ракета в Сумской области, направление движения Прилуки,
– написали в Воздушных силах.
В Миргородском районе Полтавщины были слышны взрывы
"Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода", – сообщили защитники неба.
Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, которая движется в направлении Полтавщины (ориентировочно Миргород).
Крылатая ракета в Сумской области, направление движения Прилуки,