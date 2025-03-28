Воздушные силы ударили по пограничному пункту "Погар", с которого Россия запускает БПЛА

Вечером 28 марта в Генштабе ВСУ порадовали новостью. Нанесен удар по площадке на Брянщине, откуда россияне запускают "Шахеды".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

Что известно об ударе по пусковой площадке "Шахедов" на Брянщине

Удар был удачным, ведь уничтожено не только много техники. Погибли и десятки оккупантов.

27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе Случовска Брянской области России. В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов,

– сказано в посте.

В ведомстве отметили: с "Погара" не раз фиксировали запуски российских дронов. Уничтожение этого пункта пропуска снижает потенциал россиян по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении.

"Этот авиаудар стал ответом на циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан", – подытожили в Генштабе.

Где расположен ПП "Погар" на Брянщине: показываем на карте

Смотрите также Трамп прокомментировал использование Россией иранских дронов против Украины

Украина работает над усилением ПВО

Наше государство уже поняло, что стоит надеяться только на себя. Поэтому усиливает собственные возможности.

Например, стало известно, что в Минобороны и Генеральном штабе создадут отдельную вертикаль, которая будет заниматься только развитием военной авиации.

А во время Ставки Владимир Зеленский заслушал результаты сбивания "Шахедов" дронами-перехватчиками. Государство также работает над увеличением производства реактивных дронов и дронов на оптоволокне.

Украина максимально ускорит производство собственных ракет. Киев стремится построить производство зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны.

С европейцами говорили о локализации производств некоторых систем ПВО и ракет к ним в Украине. В ЕС пообещали предоставить лицензии на производство ПВО в Украине и сделать инвестиции в производство.