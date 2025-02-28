Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли сокрушительный удар по позициям ФСБ России

Украина продолжает наносить ответные удары по территории врага. В частности, поразили позиции ФСБ в Брянской области.

Украина 27 февраля 2025 года нанесла сокрушительный удар по позициям ФСБ России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что известно об атаке

Авиация Воздушных Сил успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ России в населенном пункте Белая Березка, Брянская область.

Известно, что в результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности говорится о средствах связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.

Благодаря этой атаке существенно снизилась возможность России по управлению силами и средствами в регионе.

Этот удар – очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала,

– говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают наносить врагу потери. Наши Силы обороны делают все возможное для возвращения украинских территорий и посаблення врага.