Воздушные силы объявляют набор курсантов для обучения на "богов ПВО"

Воздушные силы ВСУ объявили набор курсантов по обучению на западных зенитных ракетных комплексах. Будущие защитники овладеют системами ПВО, которые со временем заменят старый парк советской техники.

В Воздушных силах напомнили, что подразделения противовоздушной обороны уже получили ряд современных зенитных ракетных комплексов – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и т.д, информирует 24 Канал. На очереди – Patriot и SAMP/T. А со временем их станет все больше, пока они полностью не заменят старый парк советской техники.

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Куда пойти учиться на защитников неба

Воздушные силы ВСУ ищут мотивированных защитников и защитниц, которые овладеют новой западной техникой. Это перспективная и интересная работа.

Воздушным Силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и встать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Освоить новую профессию можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сейчас военное заведение рассредоточено по всей стране. Однако обучение продолжается как в Украине, так и за рубежом.

Важно, что во время военного положения молодежь может поступить в университет по упрощенной процедуре.

Там подчеркнули, что сейчас военные и преподаватели осваивают современные ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда таких специалистов будут готовить и в Украине.

Более подробную информацию можно получить на странице Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба фейсбуке.

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