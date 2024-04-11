Воздушные силы зафиксировали взлет Ту-95МС: бомбардировщики летят к пусковым рубежам

Российские военные подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Как отмечают Воздушные силы ВСУ, говорится об ориентировочно 7 бортах, которые могут осуществить пуски ракет.

Про зліт стратегічних бомбардувальників повідомлення спочатку надійшло від моніторингових каналів. Утім, трішки пізніше його видалили, тому жевріла надія, що інформація не підтвердилася. Втім, трішки згодом Повітряні сили ЗСУ таки написали, що Ту-95МС летять до пускових рубежів. Туди вони орієнтовно підлетять близько 03:40.