"Клин клином вышибают": Игнат рассказал о возможном ответе Украины на атаки России

Юрий Игнат прокомментировал заявления главы ГУР и министра обороны о намерении Украины отвечать на атаки России зимой. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что нам ничто не запрещает освобождать свою землю.

Игнат высказался по поводу заявлений главы ГУР Кирилла Буданова и нового министра обороны Рустема Умерова, что Украина намерена этой зимой отвечать на атаки государства-агрессора.

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Украина может отвечать на атаки России

Он отметил, что у нас есть определенные джентльменские обязательства перед нашими партнерами не применять ракеты Storm Shadow или SCALP, ATACMS или другие типы вооружения по российской территории, но наносить удары по россиянам на оккупированных территориях мы можем.

Хорошая есть поговорка в России и в Украине, наверное, клин клином вышибают. А почему нет? Ничего нам не запрещает освобождать свою землю, применяя американское вооружение или оружие европейских стран,

– сказал Игнат.

Кроме того, отметил, что наша оборона не стоит на месте. По словам представителя Воздушных сил, это приятно. В качестве примера он привел ракеты "Нептун", "Стугны", артиллерию, а также отрасль БПЛА, которая сейчас успешно развивается.

"Это то, что актуально и то, что очень нужно", – считает он. Добавив, что начинать нужно с обычных FPV-дронов. Даже Россия их выносит из волонтерства на государственный уровень.

При этом Игнат подчеркнул, что россияне понимают эффективность FPV-дронов и накопили их тысячами, и нашей стране стоило бы сделать то же самое. Ведь у нас есть доступ к технологиям и нам нужно двигаться в данном вопросе дальше.

Не FPV-дронами едиными

Он хоть и считает, что дроны ударного типа способны поражать российские объекты далеко в тылу, и это актуально, но ведь и российские "Шахеды" бьют, поэтому нашей армии нужно что-то подобное, и в массовом производстве, считает пресс-секретарь Воздушных сил.

По его мнению, вражеская ПВО не такая уж мощная. Хотя и есть в России современные разработки, такие как "Буки" трех модификаций, С-350, С-400 "Триумф", "Панцирь" и "Торы" разных модификаций. Но ведь территория России довольно растянута. Кроме того, наши силы обороны уже немало вражеской ПВО уничтожили.

Все, кто мог уничтожать, уничтожали российскую ПВО любыми находящимися подручными средствами. Даже из квадрокоптеров,

– напомнил Игнат.

Он добавил, что должны создавать собственное оружие с помощью партнеров или собственными силами, но разрабатывать и поражать российские объекты.

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