В Польше на границе с Россией нашли загадочный воздушный шар
Источник:PAP
Возле Калининградской области на территории области был найден объект, похожий на воздушный шар. Его изъяли и передали военным.
Шар был найден 30 июня в польском городе Бранево. О случившемся в подробностях рассказали в полиции.
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Подробности инцидента
В Бранево, граничащем с Калининградской областью России, стражи порядка заметили и изъяли объект, похожий на воздушный шар.
Полиция Варминско-Мазурского воеводства сообщила, что 30 июня около 12:00 июня к правоохранителям обратился один из местных жителей и сообщил, что нашел объект, похожий на воздушный шар. Патруль полицейских выехал на место и подтвердил, что такой объект там находится.
Спикер полиции Рафал Яцковский сообщил, что его уже изъяли и передали военным.
Министерство обороны Польши позже прокомментировало, что объект по предварительным выводам, является метеозондом.
В настоящее время дело расследуют соответствующие службы,
– сообщили в министерстве.
Отметим, что за последние 2 месяца в Польше обнаружили 2 неизвестных воздушных шара.
Предыдущие подобные случаи
- В начале июня в районе польского города Калишки вблизи воинской части обнаружили остатки воздушного шара. На нем зафиксировали надписи кириллицей. По предварительным данным, шар метеорологический. Радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши. Однако версию, что объект разведывательный, тоже не отвергали.
- В мае в воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, который прилетел с направления Беларуси. По информации COP, вероятно, это был воздушный шар наблюдения. Однако радиолокационная связь была потеряна, поэтому оперативный командир принял решение найти воздушный объект. Поиски продолжались около 3 недель.
- Также отметим, что в конце зимы Россия активно выпускала по Украине воздушные шары, чтобы запутать наши силы ПВО. В частности, в один из таких дней, 14 февраля, Молдове пришлось на почти полтора часа закрыть свое воздушное пространство из-за объекта, который появился в небе над страной. Когда оказалось, что объект безопасен, воздушное пространство было открыто.