Возле Бахмута снайпер ликвидировал оккупанта с 1200 метров: Сырский показал мощное видео
Источник:Александр Сырский
Наши защитники продолжают освобождать родную землю и ликвидировать окупантов. Результативно свою работу выполняют также снайперы вблизи Бахмута.
Ролик с одним из них выложил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. На видео можно увидеть, как наш снайпер близ Бахмута ликвидировал оккупанта, который находился на расстоянии 1200 метров.
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Меткий выстрел уничтожил врага
Сырский отметил, что на видео можно увидеть отличную работу группы "Призрак". Она входит в Отдельную Президентскую бригаду имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Работает снайпер с позывным "АЛЬФА". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага,
– подчеркнул Сырский.
Снайпер ликвидировал врага на расстоянии 1200 метров: смотрите видео
Видео демонстрирует снайперов, которые в кикиморах сидят на позициях. Они стреляют в сторону врага. В один из моментов наш защитник констатирует, что он сумел попасть в российского захватчика.
Следует понимать, что наши снайперы работают вблизи Бахмута, рискуя своей жизнью. На момент работы по врагу, над ними летал разведывательный дрон. Его, к счастью, тоже удалось приземлить. На видео защитник говорит, что "подбил крыло". Через мгновение российский беспилотник потянуло к земле.
"Подбили, все, ему габелла", – раздается от снайперов.
Александр Сырский также прокомментировал успехи наших защитников вблизи Бахмута. Он заметил, что военные продолжают свое продвижение.
Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке,
– заметил Александр Сырский.
Поскольку мы заговорили о ликвидированных оккупантах, то не лишним будет вспомнить статистику потерь врага. Актуальные данные Генштаб озвучил утром 9 июля.
За сутки ликвидировали 600 захватчиков
- За прошедшие сутки статистика потерь врага выросла еще на 600 бойцов. Если же говорить об уничтоженных оккупантах с 24 февраля 2022 года, то на тот свет уже отправили 234 040 российских захватчиков. И эта цифра ежедневно растет.
- Нелишне будет также вспомнить потери врага в технике. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения в металлолом превратили 4 078 танков, 7 964 боевых бронированных машин, 4 366 артиллерийских систем, 668 РСЗО, 413 средства ПВО.
- Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" не досчитаются 315 самолетов, 309 вертолетов, 3 685 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 271 крылатую ракету, 18 судов, 6 929 автомобилей и автоцистерн, а также 628 единиц спецтехники.