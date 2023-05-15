Говорит об отчаянии врага, – военный эксперт об уничтожении двух полковников России

Возле Бахмута ликвидировали двух российских полковников – Евгения Бровко и Вячеслава Макарова. Враг находится в отчаянии, если перебрасывает командиров в боевые порядки войск.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, уничтожение командования – это трагедия для оккупантов.

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Трагедия для российской армии

Грабский заметил, что смерть полковника – это трагедия для любой армии. Все говорит о том, что россияне находятся в отчаянии.

Это значит, что противник уже настолько в отчаянии, что пытается удержать свои войска, перебрасывая командиров непосредственно в боевые порядки войск, которые пытаются обороняться,

– объяснил он.

Кроме того, моральный дух оккупационного войска только усугубляется, обратил внимание военный эксперт. Захватчики получают постоянные удары, которые заставляют их отходить.

"Это еще один дополнительный тест для нас, чтобы понимать, с кем и чем мы имеем дело, как нам строить наши дальнейшие действия, на что сосредоточивать свое внимание", – добавил Грабский.

Грабский об уничтожении двух полковников России: смотрите видео

Ликвидация двух российских командиров: коротко