В России снова ярко пылает. Жители Белгородской области наблюдают за большим пожаром и шокированы взрывами.

Россияне снова имеют прекрасную возможность насладиться вечерним огнем. Правда, много радости он вряд ли принесет.

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Взрывы в Белгородской области

Жителям Белгородской области пора бы привыкнуть к взрывам, которые раздаются вблизи них. Неизвестные обстоятельства уже довольно регулярно дают им возможность хоть на мгновение почувствовать то, что пережили украинские города после их бомбардировок.

Как сообщают россияне, в результате взрывов и "обстрела" погибли два человека. Оккупанты жалуются на "самую тяжелую" ситуацию за время войны против Украины.

Вместе с тем, россияне в привычном для себя стиле пытаются врать и выдавать желаемое за действительное. В частности, они обвиняют в атаке Украину.

Героическая украинская армия защищает только свою землю и не посягает на территории других стран, в отличие от России. Ложь россиян о том, что ВСУ обстреливают их территории – очередное произведение их фантазии.

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Жители Харькова сообщили о том, что в окрестностях города слышны взрывы. Кроме того, есть информация о пожарах. Пока неизвестно, что именно стало их причиной.

Российские оккупанты рассматривают присоединение Херсона по "крымскому сценарию". В Кремле собираются придумать какую-то "четкую и легитимную" юридическую процедуру, хотя это априори невозможно.

В течение суток на Востоке враг шел в атаку 5 раз. Воины ВСУ справились со всеми наступательными действиями россиян. Кроме того, враг снова понес потери: 250 солдат и много боевой техники.

В Харьковской области нашим защитникам удалось освободить еще один населенный пункт. Кроме того, враг уже забыл атаки и пытается обороняться и удерживать свои позиции. Напомним, накануне в Харьковской области ВСУ удалось освободить от россиян 4 населенных пункта.

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