Возле Брянска загорелся склад фирмы, что имеет отношение к минобороны России

Ориентировочно в 30 километрах от Брянска вспыхнул склад россиян. Известно, что он официально принадлежит к хрустальному заводу.

На самом же деле по каким-то причинам им пользуются работники завода ООО "Научно-производственное предприятие "Александр", которое выполняет заказы для минобороны России. По данным РосСМИ, возгорание вспыхнуло ориентировочно в 8:28 23 мая, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на Брянщине

Горит склад на заводе ООО "НПП "Александр" в Дятково Брянской области. С места поднимается столб дыма. До Брянска оттуда ориентировочно 30 километров,

– отметили РосСМИ по состоянию на 10:00 23 мая.

По их данным, на место прибыли пожарные. По состоянию на 9.13 23 мая пожар ликвидировали. Пострадавших традиционно у россиян нет, а причину возгорания вроде бы устанавливают.

Как горел российский склад под Брянском: смотрите видео

Горел склад, производящий заказ для минобороны России

Российское издание со ссылкой на жителей Дятково и сотрудника предприятия сообщило, что ООО "НПП" Александр выполняет заказ минобороны России.

ООО "Научно-производственное предприятие "Александр" выполняет важнейшие заказы министерства обороны России по проектированию и разработке спектра высокоточных оптических деталей и систем для авиационной и космической, военной и специальной техники,

– писали ранее местные СМИ.

Также известно, что пожар разгорелся в помещении на улице Ленина.

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Тревожно на Брянщине: коротко