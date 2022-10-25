Десятки погибших и раненых: в сети пишут об уничтожении базы кадыровцев под Херсоном

В сети сообщают, что 24 октября оказалось плохим днем для кадыровцев, которые базировались на Херсонщине. В частности, многие из них пополнили ряды "двухсотых".

Сообщают, что на концерт к Кобзону отправились по меньшей мере 40 кадыровцев. Кроме того, известно о примерно 60 пострадавших.

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Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по базе, в которой базировались тикокеры. По предварительной информации, у кадыровцев около 40 ушли на ДМБ и более 60 ранены,

– говорится в сообщении.

Телеграмм-каналы сообщают, что погибли кадыровцы, которые недавно прибыли на временно оккупированную территорию Украины. Более того, представители текток-войск начали активно снимать видео и этим "спалили" местоположение своей базы.

Больница в Токмаке переполнена оккупантами

"Хлопок" активно посещает оккупантов. "Трехсотых" захватчиков уже так много, что больница в Токмаке – переполнена. Медики работали день и ночь.

Кроме того, Иван Федоров – мэр Мелитополя – сообщил, что есть информация о "двухсотых". В то же время необходимы уточнения.

Общие потери врага

Каждый день все больше оккупантов отправляются на концерт к Кобзону. По состоянию на 24 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 67 940 захватчиков.

Также уничтожили:

танков – 2590 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 5295 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1673 (+6) единицы,

РСЗО – 375 (+1) единиц,

средств ПВО – 189 единиц,

самолетов – 270 единиц,

вертолетов – 245 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9) единиц,

крылатых ракет – 350 единиц.

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