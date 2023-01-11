Россияне пробовали продвинуться на Луганщине, но понесли сокрушительные потери

Вооруженные Силы Украины ведут бои в окрестностях Кременной в Луганской области. Тем временем оккупанты имеют серьезные проблемы на этом участке фронта – они уже начали бросать в бой своих кадровых военных.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что атаки на город не прекращаются.

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Попытки врага атаковать несут неудачу

Спикер подчеркнул, что враг пытается контратаковать на направлениях – Червонопоповка, Белогоровка, Площанка, Стельмаховка.

Но подвергается сначала огневому поражению, а потом отбрасывается нашими войсками. Все эти попытки несут неудачу,

– подчеркнул он.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 74 убитыми, 113 ранеными, а также один танк, миномет и два автомобиля.

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Ситуация вокруг Кременной в Луганской области: последние новости

Вооруженные Силы Украины уже приблизились к окрестностям города Кременная в Луганской области. Однако в силу определенных обстоятельств решительное наступление ВСУ на город откладывается.

Вблизи Кременной враг стягивает войска и технику. Оккупанты готовы любой ценой удерживать город, потому что он имеет важное логистическое значение для российской армии.

По информации разведки, российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.