Линия фронта приближается к Кременной: Гайдай рассказал о тяжелых боях возле города
21 января 2023, 13:06Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Возле Кременной продолжаются бои. Украинские защитники постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Возле Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной.
– рассказал Гайдай.
По его словам, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".
Тем временем Лисичанский НПЗ оккупанты используют как плацдарм.
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