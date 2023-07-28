ВСУ сдерживают врага у Марьинки, на Юге оккупанты отказываются идти в бой, – Генштаб

Вооруженные Силы успешно продолжают наступать и обороняться на всех участках фронта. Так, наши защитники сдерживают движение россиян вблизи Марьинки в Донецкой области, в то же время из-за успешных действий ВСУ оккупанты на Юге отказываются идти в бой.

В Генштабе рассказали, что в течение суток произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на горячих участках фронта

В Генштабе рассказали, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. В свою очередь противник совершил обстрелы свыше 10 населенных пунктов в этом направлении.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали населенные пункты Колодязное, Двуречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись свыше 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

Силы обороны успешно двигаются вперед

В Генштабе ВСУ также отметили, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, а также осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

Кроме того, оккупанты также имеют проблемы и на Юге нашего государства. Так, на фоне успешных боевых действий ВСУ и значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка армии России отказались выполнять боевые задачи вблизи села Старомайорское Донецкой области,

– говорится в отчете Генштаба.

Также, чтобы не участвовать в боевых действиях, оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Недавно ВСУ освободили Старомайорское в Донецкой области