Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, а в Бердянске снова прилетело в район порта

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске 3 июня произошел "хлопок". Взрывы раздались в районах железной дороги и порта.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Информация о взрывах в Бердянске была распространена в ряде местных телеграмм каналов.

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В Мелитополе слышали взрывы

В 15:32 Федоров сообщил об очередном "хлопке".

Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы у села Долинское Акимовского района громко остановили работу. Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для ***** (россиян – 24 Канал),

– написал мэр Мелитополя.



Возле Долинского прилетело по железной дороге / Фото Ивана Федорова

Уже через 3 часа он рассказал, что жители Мелитополя сообщили о более чем 5 громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города.

"Последствия взрывов – густой дым к северу от Мелитополя. Выясняем, что курят оккупанты", – говорится в подписи к фото.



На севере от Мелитополя – дым / Фото Ивана Федорова

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В Бердянске также гремели взрывы

Около 19:00 местные телеграмм-каналы начали сообщать о взрывах во временно оккупированном Бердянске.

По словам местных, "хлопок" произошел в районе порта.

В Бердянск также посетил "хлопок": видео

Реакция пропагандистов не заставила себя ждать. Захватчики сразу начали говорить о работе своих славных систем ПВО.

Взрывы раздавались в районе порта: видео

Впоследствии в российских СМИ начали сообщать и об "успехах" окупантов.

В Бердянске прозвучала серия взрывов, предварительно сработала ПВО, сбито 6 ракет,

– цитируют пропагандисты оккупационные власти города.

Оккупанты заявили о работе ПВО: видео