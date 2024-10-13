Украина восстановила положение возле Новогродовки: обновление карты DeepState

Аналитики заявили, что украинские военные сумели восстановить наши позиции возле Новогродовки Покровского района Донецкой области. Специалисты фиксировали продвижение врага возле города 12 октября.

Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте в ночь на 13 октября. Вечером накануне Генштаб ВСУ сообщал о 153 боевых столкновениях, наши бойцы на Покровском направлении отбили 24 атаки, еще 3 боестолкновения продолжались.

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Что происходит возле Новогродовки

Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки... Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки (Суджанского района России – 24 Канал),

– рассказали специалисты.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись у:

Веселого в Донецкой области;

Спального и Борков Суджанского района России;

Кругляковки Харьковской области.

Что происходит возле Новогродовки: смотрите на карте

Кстати, вечером Владимир Зеленский заявил, что Россия в Курской области пыталась оттеснить наши позиции, однако наши военные держат определенные рубежи.

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Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

Кстати, оккупанты захватили Угледар Донецкой области 2 октября, когда наши военные отошли из-за угрозы окружения.