Возле польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух

Со стороны Беларуси на границе с Польшей неизвестный открыл огонь в воздух. В министерстве-координаторе польских спецслужб опубликовали фото злоумышленника.

Злоумышленник после того, как стрелял в воздух, пытался прорваться на территорию Польши. Однако ему не удалось.

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Это часть провокаций

По словам представителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарины, на границе есть люди, которые намеренно пытаются спровоцировать польских пограничников.

На границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, которые время от времени обостряют ситуацию,

– заявил Жарина.

Одним из таких является злоумышленник, который открыл огонь на границе. Однако его имени и гражданства представитель министра не указал.

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