"Вышли победителями": 4 воина бригады "Спартан" остановили штурмовую колонну возле Работино

Всего 4 воина из бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну возле Работино в Запорожье. Ребята получили ранения, но вышли из боя победителями.

О героическом поступке гвардейцев рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Подробности героического боя под Работино

Клименко рассказал, что 4 бойца вступили в бой против трех БТР-ов с пехотой на броне.

Первый бронетранспортер подорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ.

Третий успел высадить пехоту и тогда завязался стрелковый бой.

Видео боя под Работино: 18+

Несмотря на полученные ранения ребята не отступили и вышли из боя победителями,

– Рассказал министр.

Он уточнил, что огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов. А ребята получили необходимую медицинскую помощь.

Заметим, что за минувшие сутки наши защитники отбили 6 атак россиян в районе населенного пункта Работино. Кроме этого, россияне совершили безуспешный штурм в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг перебрасывает технику на Запорожское направление, потому что она им нужна при борьбе суходол-суходол.

Поэтому на левом берегу Днепра в Херсонской области россияне штурмуют позиции ВСУ без поддержки техники, пытаясь победить живой силой.

Потери врага на фронте