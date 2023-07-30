Под Таганрогом снова цветет "хлопок": россиян мог атаковать собственный БПЛА "Орион"

В России каждый день что-то пылает, падает и "работает их противовоздушная оборона". Так, под Таганрогом 30 июля люди жаловались на какие-то "неизвестные взрывы".

Об этом сообщают российские СМИ. На "месте падения БпЛА" также якобы образовался столб густого дыма, передает 24 Канал.

Смотрите также Москве не хватает ПВО: россияне используют абсурдные способы противодействия дронам

Возле Таганрога "упал" неизвестный БПЛА

Российские пропагандисты сообщают, что под Таганрогом в хуторе Дарагановка якобы "взорвался БПЛА". После "падения" этого неизвестного объекта в домах якобы погас свет.

Возле Таганрога "прогремел" взрыв: смотрите видео

Впоследствии на месте образовался пожар, а в небо пошел черный столб дыма. Также очевидцы сообщали, что в результате "атаки" вроде бы даже пострадавший. Несмотря на это, он отказался ехать в больницу.

Неизвестный предмет упал возле Таганрога: смотрите видео

Далее в сеть выложили видео "сильного огня", которое вызвало якобы "падение беспилотника". Оккупанты жалуются и срочно просят о помощи.

После "падения" БПЛА, вероятно, загорелся пожар: смотрите видео

Поскольку до этого хутора никто из спасателей не захотел ехать, люди решили самостоятельно укротить пожар. Местные сообщают, что этот "беспилотник" якобы преградил дорогу для жителей и автомобилей.

Жители Дарагановки решили самостоятельно укротить пожар: смотрите видео

Далее стало известно, что этот неизвестный "БпЛА" также задел и дом местных. Пока о масштабах повреждений зданий захватчики – не сообщали.

В результате "атаки БПЛА" якобы пострадал дом: смотрите видео

Впоследствии падение беспилотника подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что в результате якобы повреждена кровля частного дома, а также автомобиль.

Неизвестный "беспилотник" повредил также и автомобиль: смотрите видео

Далее пропагандисты рассказали, что вполне вероятно это мог быть российский беспилотник, неудачно запущенный с авиабазы вблизи Таганрога. Да, пропагандисты отметили, что это мог быть российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост-РУ" или "Орион".



Под Таганрогом мог упасть беспилотник россиян / Фото из российских телеграм-каналов

Пока оккупанты не подтверждали официально, что это был их беспилотник. Доподлинно неизвестно, удалось ли полностью ликвидировать пожар в результате этого "необычного происшествия".

Россиян мог атаковать БПЛА "Орион"

Расследователи из телеграм-канала "InformNapalm" отметили, что под Таганрогом упал новейший российский БПЛА Орион. Они отмечают, что этот летательный аппарат "чуть-чуть не дотянул" до авиабазы.

Примечательно, что "Орионы" начали активно падать еще на этапе испытаний. Например, 16 ноября 2019 года во время испытаний БПЛА “Орион” упал возле жилых зданий в поселке Листвянка в Рязанской области,

– сказали расследователи.

Они также подчеркнули, что российские "Орионы" были замечены OSINT-аналитиками на недавних спутниковых снимках на авиабазе в Таганроге 9 июля, в 5 километрах от которой 28 июля упала ракета, отклоненная российскими средствами ПВО.



БпЛА "Орион" мог атаковать россиян / Фото из телеграм-канала "InformNapalm"

Расследователи отметили, что целью ракеты, вероятно, была эта авиабаза под Таганрогом.

В этот день взрывы также гремели и в Москве.