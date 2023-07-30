Про це повідомляють російські ЗМІ. На "місці падіння БпЛА" також нібито утворився стовп густого диму, передає 24 Канал.
Дивіться також Москві бракує ППО: росіяни використовують абсурдні способи протидії дронам
Біля Таганрогу "впав" невідомий БпЛА
Російські пропагандисти повідомляють, що під Таганрогом у хуторі Дараганівка нібито "вибухнув БпЛА". Після "падіння" цього невідомого об'єкта в будинках буцімто згасло світло.
Біля Таганрога "прогримів" вибух: дивіться відео
Згодом на місці нібито утворилася пожежа, а у небо пішов чорний стовп диму. Також очевидці повідомляли, що внаслідок "атаки" начебто навіть є потерпілий. Попри це, він відмовився їхати у лікарню.
Невідомий предмет впав біля Таганрога: дивіться відео
Далі у мережу виклали відео "сильного вогню", який спричинило нібито "падіння безпілотника". Окупанти жаліються й терміново просять про допомогу.
Після "падіння" БпЛА, ймовірно, спалахнула пожежа: дивіться відео
Оскільки до цього хутора ніхто з рятувальників не захотів їхати, люди вирішили самостійно приборкувати пожежу. Місцеві повідомляють, що цей "безпілотник" нібито перегородив дорогу для жителів та автівок.
Жителі Дараганівки вирішили самостійно приборкувати пожежу: дивіться відео
Далі стало відомо, що цей невідомий "БпЛА" також зачепив і будинок місцевих. Наразі про масштаби пошкоджень будівель загарбники – не повідомляли.
Внаслідок "атаки БпЛА" нібито постраждав будинок: дивіться відео
Згодом падіння безпілотника підтвердив і губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. Він зазначив, що в результаті нібито пошкоджена покрівля приватного будинку, а також автомобіль.
Невідомий "безпілотник" пошкодив також і автівку: дивіться відео
Далі пропагандисти розповіли, що цілком імовірно це міг бути російський безпілотник, який невдало запустили з авіабази поблизу Таганрога. Так, пропагандисти зауважили, що це міг бути російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост-РУ" чи "Оріон".
Під Таганрогом міг впасти безпілотник росіян / Фото з російських телеграм-каналів
Наразі окупанти не підтверджували офіційно, що то був їхній безпілотник. Достеменно невідомо, чи вдалося повністю ліквідувати пожежу внаслідок цієї "незвичайної події".
Цього дня вибухи також гриміли й у Москві
- У Москві 30 липня пізно вночі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся приліт у комплекс "Москва-Сіті".
- Варто зазначити, що у цій будівлі розташовані аж 3 російських міністерства. Так, очевидці оприлюднили у мережі кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею.
- Згодом москвичі відреагували на цю атаку у мережі. У пропагандистському дусі вони почали істерити та погрожувати "розбомбити Київ та Львів".