Про це повідомляють російські ЗМІ. На "місці падіння БпЛА" також нібито утворився стовп густого диму, передає 24 Канал.

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Біля Таганрогу "впав" невідомий БпЛА

Російські пропагандисти повідомляють, що під Таганрогом у хуторі Дараганівка нібито "вибухнув БпЛА". Після "падіння" цього невідомого об'єкта в будинках буцімто згасло світло.

Біля Таганрога "прогримів" вибух: дивіться відео

Згодом на місці нібито утворилася пожежа, а у небо пішов чорний стовп диму. Також очевидці повідомляли, що внаслідок "атаки" начебто навіть є потерпілий. Попри це, він відмовився їхати у лікарню.

Невідомий предмет впав біля Таганрога: дивіться відео

Далі у мережу виклали відео "сильного вогню", який спричинило нібито "падіння безпілотника". Окупанти жаліються й терміново просять про допомогу.

Після "падіння" БпЛА, ймовірно, спалахнула пожежа: дивіться відео

Оскільки до цього хутора ніхто з рятувальників не захотів їхати, люди вирішили самостійно приборкувати пожежу. Місцеві повідомляють, що цей "безпілотник" нібито перегородив дорогу для жителів та автівок.

Жителі Дараганівки вирішили самостійно приборкувати пожежу: дивіться відео

Далі стало відомо, що цей невідомий "БпЛА" також зачепив і будинок місцевих. Наразі про масштаби пошкоджень будівель загарбники – не повідомляли.

Внаслідок "атаки БпЛА" нібито постраждав будинок: дивіться відео

Згодом падіння безпілотника підтвердив і губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. Він зазначив, що в результаті нібито пошкоджена покрівля приватного будинку, а також автомобіль.

Невідомий "безпілотник" пошкодив також і автівку: дивіться відео

Далі пропагандисти розповіли, що цілком імовірно це міг бути російський безпілотник, який невдало запустили з авіабази поблизу Таганрога. Так, пропагандисти зауважили, що це міг бути російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост-РУ" чи "Оріон".



Під Таганрогом міг впасти безпілотник росіян / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі окупанти не підтверджували офіційно, що то був їхній безпілотник. Достеменно невідомо, чи вдалося повністю ліквідувати пожежу внаслідок цієї "незвичайної події".

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