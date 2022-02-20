Польша заявила, что возле украинской границы начались польско-американские военные учения. Речь идет об укреплении безопасности в восточном фланге НАТО.

Соответствующую информацию обнародовал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом он написал в твиттере 20 февраля.

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Польша и США начали совместные учения

В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии начали совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии,

– сообщил польский министр.

Мариуш Блащак заявил, что такими действиями страны последовательно укрепляют безопасность на восточном фланге НАТО.

Начались совместные учения Польши и США / Фото из твиттера Мариуша Блащака и скриншоты из видео

Стартовали польско-американские военные учения: смотрите видео

Действия НАТО из-за угрозы нового нападения России: основное

18 февраля Германия повысила уровень боеготовности своих войск в пределах Сил быстрого реагирования НАТО. Это сделали на тот случай, если в Украине будет эскалация конфликта.

16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может размещать новые боевые группы в Восточной Европе. В частности, в Румынии и Черноморском регионе.

18 февраля Великобритания начала перебрасывать военных и технику в Эстонию. В частности страна удваивает там количество персонала. Министр обороны Британии Бен Уоллес объяснил, что их цель – усиление европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил вблизи границы с Украиной.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Полный текст публикации Мариуша Блащака

На выходных бойцы 18-й механизированной дивизии начали совместные учения с американскими солдатами на юго-востоке Польши. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО.