Возле украинской границы начались польско-американские военные учения
Источник:твиттер Мариуша Блащака
Польша заявила, что возле украинской границы начались польско-американские военные учения. Речь идет об укреплении безопасности в восточном фланге НАТО.
Соответствующую информацию обнародовал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом он написал в твиттере 20 февраля.
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Польша и США начали совместные учения
В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии начали совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии,
– сообщил польский министр.
Мариуш Блащак заявил, что такими действиями страны последовательно укрепляют безопасность на восточном фланге НАТО.
Начались совместные учения Польши и США / Фото из твиттера Мариуша Блащака и скриншоты из видео
Стартовали польско-американские военные учения: смотрите видеоВажно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Полный текст публикации Мариуша Блащака
На выходных бойцы 18-й механизированной дивизии начали совместные учения с американскими солдатами на юго-востоке Польши. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО.