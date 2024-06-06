Украинские морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков
Источник:36 ОБрМП
Россия 10 мая начала повторное наступление на Харьковскую область. Там наши защитники провели молниеносную атаку и взяли в плен группу российских военных.
Во время молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске наши воины взяли в плен группу российских штурмовиков.Украина постоянно пополняет обменный фонд.
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В плен взяли целую группу
Украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков. В частности, также и командира. В сети они поделились соответствующим видео.
Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков,
– говорится в сообщении.
В плен взяли целую группу штурмовиков: смотрите видео
Потери врага на 6 июня 2024 года
Украинские защитники уже 834 сутки подряд мужественно противостоят врагу по всей линии фронта. Так, только за минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1300 захватчиков.
По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат.
Потери России по состоянию на 6 июня
- личного состава – около 515 000 (+1300) человек,
- танков – 7828 (+22) единиц,
- боевых бронированных машин – 15 076 (+40),
- артиллерийских систем – 13 433 (+48),
- РСЗВ – 1095 (+3),
- средства ПВО – 831 (+1),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 846 (+41),
- крылатые ракеты – 2270 (+2),
- корабли /катера – 27 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 360 (+63),
- специальная техника – 2230 (+7).