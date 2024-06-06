Украинские морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков

Россия 10 мая начала повторное наступление на Харьковскую область. Там наши защитники провели молниеносную атаку и взяли в плен группу российских военных.

Во время молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске наши воины взяли в плен группу российских штурмовиков.Украина постоянно пополняет обменный фонд.

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В плен взяли целую группу

Украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков. В частности, также и командира. В сети они поделились соответствующим видео.

Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков,

– говорится в сообщении.

В плен взяли целую группу штурмовиков: смотрите видео

Потери врага на 6 июня 2024 года

Украинские защитники уже 834 сутки подряд мужественно противостоят врагу по всей линии фронта. Так, только за минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1300 захватчиков.

По состоянию на 6 июня общие потери личного состава российской армии составляют 515 тысяч солдат.

Потери России по состоянию на 6 июня