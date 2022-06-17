Возьмем Херсон – сможем отрезать Крым от россиян, – военный эксперт

Вооруженные Силы Украины приближаются к Херсону, так что вскоре они могут деоккупировать город. Если это действительно удастся сделать, наши военные этим отрежут Крым от российских захватчиков.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Херсон для оккупантов – это ключ к аннексированному Крыму.

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Эксперт подчеркнул, что если ВСУ примут Херсон, то смогут отрезать крымский полуостров от российских войск.

Тем самым мы прекратим поставки техники и вооружения через Крым. Поэтому Херсон имеет стратегическое значение,

– заявил Жданов.

Военный эксперт не исключает варианта, что россияне просто убегут из Херсона, чтобы не воевать против ВСУ. Ведь устойчивость обороны в первую очередь зависит от мотивированности личного состава.

"Если россияне готовы умирать за украинский Херсон, то они будут стоять насмерть. А если нет – они будут отступать. И этой мотивации большинства нет", – пояснил Жданов.

Жданов о возможном наступлении Беларуси и контрнаступлении на Херсонщине:



К слову, российская оккупационная "власть" решила создать железнодорожное сообщение между захваченными Крымом и частями Херсона и Запорожья. Это хотят начать делать уже с начала июля. Речь идет о 3 вагонах, которые будут возить в 60 пассажиров.

ВСУ приближаются к Херсону: последние новости

Городской председатель оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил , что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

В то же время между оккупантами в Херсонской области постоянно вспыхивают стычки и перестрелки. Они не могут разделить между собой сферы влияния.

СБУ недавно обнародовала очередной перехват российских захватчиков в Херсонской области. В разговоре они жалуются, что получают хорошую порку от Вооруженных Сил Украины.

На днях подразделения ВСУ устроили фейерверк для жителей временно оккупированной Новой Каховки. Они уничтожили вражеский склад боеприпасов.

А в течение суток 16 июня украинская авиация трижды ударила по скоплению врага. В частности, в Херсонском, Каховском и Бериславском районах области.

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