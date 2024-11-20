На фоне угрозы "массированной атаки": посольство Казахстана призвало граждан покинуть Украину

Посольство Казахстана 20 ноября рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Это произошло на фоне сообщений об угрозе "массированной воздушной атаки" по нашему государству со стороны России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал казахского дипломатического учреждения. Об опасности 20 ноября в Украине также писали и посольства других государств.

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Что писали в посольстве Казахстана своим гражданам в Украине

В дипучреждении отметили, что в связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам страны рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей,

– написали в посольстве.

Там также подчеркнули, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, а дальше – коммерческим авиасообщением.

"В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", – резюмировали в посольстве.

К слову, в ГУР МО прокомментировали сообщения в сети, которые распространяют якобы от их имени относительно "массированной ракетно-бомбовой атаки по Украине" 20 ноября. В разведке подчеркнули, что это очередная иинформационно-психологическая атака врага, направленная на запугивание украинцев.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также подтвердил, что россияне сейчас информационно пытаются качать панические настроения в Украине на фоне закрытия иностранных посольств. Лейтенант подчеркнул, что о планах врага известно, а Силы обороны готовы противодействовать этим действиям.