Может ли Россия снова высадить десант в окрестностях Киева: ответ Воздушных сил

Российские оккупанты не оставляют мечты захватить всю Украину, в частности Киев. В Вооруженных Силах рассказали, возможен ли сценарий высадки десантных войск враждебного государства в столице или на ее окрестностях.

Недавно стало известно, что Беларусь начала общие летные учения с Россией. Это вызвало обеспокоенность у значительной части украинского общества относительно того, что оккупанты, в частности, готовятся к высадке десанта на территории Киевской области. Однако со слов представителя Воздушных Сил Юрия Игната в эфире национального телемарафона понятно, что такой сценарий развития событий маловероятен.

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Россия "упустила" свой шанс

Спикер ВСУ отметил, что если России не удалось реализовать план с высадкой десантных войск на украинские аэродромы в первые недели полномасштабного вторжения, то, очевидно, не удастся сделать это сейчас.

На сегодняшний день это нереалистичный сценарий абсолютно,

– констатировал Игнат.

Кроме того, он отметил, что перед 24 февраля никто не ожидал, что российский диктатор Путин начнет столь дерзкую и одновременно безрезультатную операцию по захвату всего нашего государства. Было мнение о том, что усилятся военные действия на Донбассе, однако кремлевский вождь решил также "брать Киев за три дня".

Попытка захватить киевские аэродромы в феврале и марте

В первые недели вторжения военные вражеского государства пытались захватить, по словам спикера, около 4 аэродромов в окрестностях столицы с помощью десанта. Речь идет, в частности, об аэродромах в Борисполе, Гостомеле и Василькове. Захватчики тогда совершили высадку из десятков транспортных самолетов ИЛ-76, однако им не удалось достичь желаемых результатов.

Тогда не удалось оккупантам это сделать – не удастся и сейчас. Такой сценарий – пролететь просто так в столицу и взорвать десант из ИЛ-76 – не удастся никоим образом. Да и до границы им не удастся долететь. Поэтому можно спать спокойно,

– подчеркнул Игнат.

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