Возможна ракетная опасность: с "Оленьи" взлетела стратегическая авиация, – мониторинговые каналы

Россия утром 11 июля подняла в небо свою стратегическую авиацию с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Поэтому существует потенциальная угроза ракетной опасности для Украины.

Об этом сообщают мониторинговые телеграмм-каналы. В то же время пока точно неизвестно, движутся ли самолеты Ту-95 в сторону пусковых рубежей, передает 24 Канал.

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Россия снова подняла в небо Ту-95

В мониторинговом телеграмм-канале Monitor рассказали, что, по состоянию на 09:05 отмечен взлет бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Количество бортов еще уточняется.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую, Волгоградскую область и Каспийский регион ожидается расчетно с 12:00 по 13:30. Соответственно запуск ракет Х-101/55 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 13:00,

– пишут мониторы.

Впоследствии в телеграмм-канале уточнили, что сейчас зафиксирован 1 самолет Ту-95 в пределах Мурманской области России. Поэтому пока угрозы ракетной опасности для Украины нет.

Другие мониторинговые сообщества также писали, что, по предварительным данным, самолет Ту-95 летит в другую сторону от пусковых рубежей. Поэтому вероятно, что это может быть учебный полет.

К слову, враг в последний раз поднимал свою стратегическую авиацию для массированного ракетного обстрела Украины 8 июля. Тогда из-за ракетной атаки были погибшие и раненые, а также повреждения зданий в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах нашего государства.

Кроме того, враг также умышленно атаковал детскую больницу "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101, которую запустил с самолета Ту-95МС. В медицинском учреждении проходили лечение тяжелобольные дети, в результате обстрела также были погибшие и раненые, а также значительные разрушения зданий больницы.