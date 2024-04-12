Какой потенциал ВСУ на фронте: Свитан предположил летнюю военную кампанию

Вооруженные Силы Украины летом 2024 года, скорее всего, не успеют провести наступательную кампанию. Однако сосредоточатся на обороне и уничтожении ресурсов врага.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Силам обороны для проведения летней кампании уже не хватает времени на подготовку, обучение и снабжение.

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Какая задача украинской армии в 2024 году

Подготовку военной кампании необходимо было начинать с осени и тогда бы к лету ВСУ были бы готовы. В среднем она длится полгода.

Скорее всего, эту летнюю кампанию Украина проведет в режиме активной обороны с выполнением основной задачи – уничтожения противника. Ни в коем случае нельзя дать возможности россиянам накопить силы и средства, которые они могут производить.

Мы можем проводить наступательные операции в режиме уничтожения российских частей, военный объектов на большой глубине в зависимости от сил и средств, которые у нас будут,

– сказал Свитан.

Первая задача любой армии, которая обороняется, – уничтожение армии противника. Освобождение территории – это средство выполнения первой задачи, поэтому прежде всего нужно сосредоточиться на заказе, получении и выполнении средств поражения с большим радиусом действия.

Помощь от США пойдет на оборону

Надеемся, что в апреле Соединенные Штаты Америки все же примут решение о выделении Украине 61 миллиарда долларов. Однако сэкономить часть средств на следующий год не удастся.

На следующий год ничего не пойдет. Вся помощь, которая будет получена от США, будет использоваться на линии обороны. Просто мы не сможем выполнять широкомасштабных наступательных операций,

– добавил военный эксперт.

По его словам, в 2024 году наступления не будет, а всю военную помощь от американцев будем использовать для уничтожения россиян и живой техники.

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