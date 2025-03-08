Есть 2 варианта: полковник Британии сказал, возможно ли прекращение огня без поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первые этапы для окончания войны, которые включают перемирие в небе и в море. Это действительно конструктивное начало.

Мир в воздухе и в море означал бы конец запуска ракет и беспилотников. Это 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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"То, что сказал Зеленский – это действительно конструктивное начало. Мир в воздухе означал бы конец любым ракетам и беспилотникам, которые россияне запускают по мирным людям Украины, нанося столько вреда и создавая столько жертв. Как и мир на море", – сказал он.

По его словам, остановка военной помощи Украине со стороны США не приносит пользы и не влияет положительно на завершение войны в Украине, ведь агрессором является именно Россия. Однако это подтолкнуло европейцев к осознанию того, что им нужно играть большую роль в обороне Европы, частью которой является Украина.

Два сценария

Гемиш де Бреттон-Гордон считает, что для прекращения огня возможны два варианта. В первую очередь сценарий, когда европейские коалиционные силы во главе с Великобританией и Францией вводят на территорию Украины войска в достаточном количестве, от 30 до 40 тысяч военнослужащих. Они должны обладать достаточной военной мощью. В частности, бронетанковые дивизии, чтобы быть способными противостоять любому потенциальному российскому нападению.

В этом случае было бы идеально, если бы США предоставляли военно-воздушные силы для поддержки преимущества в воздухе с помощью американских истребителей, ракет и других для прикрытия этих сил.

Если США не готовы это сделать, европейская коалиция НАТО должна взять на себя ответственность. Думаю, Европа должна дать четко понять как Трампу, так и Путину, что мы готовы это сделать. Я лично считаю, что в рамках европейской коалиции Альянса достаточно военного потенциала для этого,

– подчеркнул полковник Британии.