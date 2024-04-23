Реально ли перенести производство Patriot в Украину: что говорят в посольстве

Украина активно работает с США для самостоятельного производства Patriot. Как минимум, наша страна рассчитывает на производство значительной части составляющих для этих систем.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает с Вашингтоном для самостоятельного запуска производства зенитных ракетных комплексов Patriot. Уже состоялось несколько соответствующих заседаний украинских и американских бизнесов.

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"Без этого не обойтись": Украина планирует производить Patriot

Маркарова сказала, что перед посольством в США стоит задача договориться о запуске производства Patriot в Украине.

Во время двух визитов президента Зеленского в США в прошлом году – в сентябре и в декабре – мы больше всего обсуждали вопрос их совместного производства,

– заявила госпожа посол.

Она сообщила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских. Ведь Patriot – это несколько компаний, которые производят различные части комплекса.

Мы активно работаем над этим. Без того, чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум – завершенный продукт, не обойтись. Ведь мы же понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется,

– подчеркнула она.

Также она отметила, что Украине надо производить не только ПВО.

Какие страны могут передать Украине ПВО Patriot