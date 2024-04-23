Реально ли перенести производство Patriot в Украину: что говорят в посольстве
Источник:"Европейская правда"
Украина активно работает с США для самостоятельного производства Patriot. Как минимум, наша страна рассчитывает на производство значительной части составляющих для этих систем.
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает с Вашингтоном для самостоятельного запуска производства зенитных ракетных комплексов Patriot. Уже состоялось несколько соответствующих заседаний украинских и американских бизнесов.
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"Без этого не обойтись": Украина планирует производить Patriot
Маркарова сказала, что перед посольством в США стоит задача договориться о запуске производства Patriot в Украине.
Во время двух визитов президента Зеленского в США в прошлом году – в сентябре и в декабре – мы больше всего обсуждали вопрос их совместного производства,
– заявила госпожа посол.
Она сообщила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских. Ведь Patriot – это несколько компаний, которые производят различные части комплекса.
Мы активно работаем над этим. Без того, чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум – завершенный продукт, не обойтись. Ведь мы же понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется,
– подчеркнула она.
Также она отметила, что Украине надо производить не только ПВО.
Какие страны могут передать Украине ПВО Patriot
- Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, нам необходимо 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба незадолго после этого заявил, что в мире есть 100 свободных батарей к Patriot и призвал предоставить Киеву хотя бы 7 из них.
- Впоследствии один Patriot Украине согласилась передать Германия. 23 апреля стало известно, что Греция передаст Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot Pac 3 с "гарантиями" от США.