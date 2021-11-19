Возможно, – Лукашенко фактически признал, что помогал мигрантам попасть в ЕС

Александр Лукашенко предположил, что белорусские силовики все же помогали нелегальным мигрантам попасть в Польшу и другие страны ЕС. Однако он возразил, что это была инициатива именно Минска.

Белорусский диктатор также отметил, что военные из Белоруссии знают о целях нелегальных мигрантов. По его словам, это вполне возможно.

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"Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду разбираться в этом", – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко продолжает отрицать вину

Самопровозглашенный президент Беларуси все так же продолжает отрицать вину в миграционном кризисе. В то же время, говорит, что белорусские войска знают, что мигранты едут в Германию.

Я сказал им (странам ЕС – 24 канал), что не собираюсь задерживать и удерживать мигрантов на границе. Если они будут продолжать приходить, я все равно не буду останавливать их,

– заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор отметил, что мигранты не едут в Беларусь. "Они едут к ним (ЕС – 24 канал). Я их сюда не приглашал. Честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", – добавил он.

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