Единый плацдарм: военный обозреватель предположил, откуда Россия может начать наступательные действия
Сейчас активно обсуждается возможное новое наступление России в феврале или марте. Откуда именно пойдут российские войска невозможно угадать, но эксперты прогнозируют, что наступательные действия следует ожидать из Донецкого направления.
Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что в ближайшем месяце наиболее горячей точкой будет оставаться Донецкое направление.
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По его словам, самые интенсивные боевые действия продолжатся в районах Бахмута, Угледара и Авдеевки.
Это единственный плацдарм, на котором российские войска могут поддерживать хоть какой-то темп наступательных действий.
– заявил Коваленко.
В то же время военный обозреватель убежден, что Луганское направление, Запорожская область или левобережная Херсонщина не являются плацдармами, где россияне могут предпринять какие-то масштабные наступательные действия.
Он предполагает, что, скорее всего, там будет только имитация наступления, но не больше.
"Это же касается и угроз со стороны Беларуси – в ближайшие недели мы можем не ждать (наступления – 24 Канал), ведь там отсутствует формирование любой ударной группировки, – уверен Коваленко.
По его мнению, технику, которая будет поступать от Запада, будут использовать новые штурмовые подразделения и батальонно-тактические группы.
Коваленко прокомментировал возможное наступление России и оружие от Запада: видео
Возможное наступление России: последние новости
- В ISW заявляли, что рассматривают 3 сценария действий российской армии в 2023 году. В частности, говорится о большом наступлении россиян в районе Луганщины или Россия может попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы. Ну и маловероятным является нападение из Беларуси.
- Впоследствии в The Guardian объяснили, что Восточное направление является, пожалуй, наиболее вероятным. для больших наступательных действий по обе стороны весной.
- 31 января 2023 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает силы для последующей войны и новое вторжение. В частности, об этом свидетельствует мобилизация более 200 тысяч человек, потенциально даже больше, покупка вооружения и боеприпасов, в частности у Ирана и КНДР, наращивание собственного производства.
- Ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное наступление оккупантов. Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима поддержка партнеров. Что касается так называемого реванша, то в Донбассе Путин не останавливался, подчеркивает глава государства.
- Кроме того, в своем материале мы рассказали, почему Россия так лихорадочно спешит с новым наступлением. И какая связь это имеет с западными партнерами, поддерживающими Украину.