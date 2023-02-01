Единый плацдарм: военный обозреватель предположил, откуда Россия может начать наступательные действия

Сейчас активно обсуждается возможное новое наступление России в феврале или марте. Откуда именно пойдут российские войска невозможно угадать, но эксперты прогнозируют, что наступательные действия следует ожидать из Донецкого направления.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что в ближайшем месяце наиболее горячей точкой будет оставаться Донецкое направление.

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По его словам, самые интенсивные боевые действия продолжатся в районах Бахмута, Угледара и Авдеевки.

Это единственный плацдарм, на котором российские войска могут поддерживать хоть какой-то темп наступательных действий.

– заявил Коваленко.

В то же время военный обозреватель убежден, что Луганское направление, Запорожская область или левобережная Херсонщина не являются плацдармами, где россияне могут предпринять какие-то масштабные наступательные действия.

Он предполагает, что, скорее всего, там будет только имитация наступления, но не больше.

"Это же касается и угроз со стороны Беларуси – в ближайшие недели мы можем не ждать (наступления – 24 Канал), ведь там отсутствует формирование любой ударной группировки, – уверен Коваленко.

По его мнению, технику, которая будет поступать от Запада, будут использовать новые штурмовые подразделения и батальонно-тактические группы.

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