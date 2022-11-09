Почему Украину начали активнее призывать к переговорам с Россией: объяснение Ступака

Запад не вынуждает Украину к переговорам с Россией, но намекает об этом. Президент Зеленский неоднократно говорил, на каких условиях готов вести диалог.

Об этом для 24 канала рассказал бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что у мира есть некая усталость от войны, но для нас война – это вопрос выживания.

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"Страны Запада помогают, вкладывают большие ресурсы и средства. Я понимаю, что вопрос переговоров важен для многих стран. они могли бы вздохнуть с облегчением. Понятно, что средства, которые дают Украине, отрезают лично от себя. Это налоги их граждан", – сказал Ступак.

Несмотря на это, эксперт считает, что Украину не толкают к переговорам.

Путин не знал, как реагировать

Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры, но не с Владимиром Путиным. По словам Ступака, главу Кремля это очень удивило и он не знал, как реагировать. Окружение Путина тоже наблюдает за этим.

Это был призыв Зеленского к окружению Путина, которое может устранить диктатора. К олигархам и генералитету. Путин почитает подозревать всех в нелояльности и разведывает ситуацию с помощью своих спецслужб. Там если не истерика, то мания подозрительности,

– сказал Ступак.

Позиция Зеленского

В СМИ есть информация, что Белый дом кулуарно просил Зеленского забрать категоричность переговоров. Ступак считает, что подобная история могла быть.

"Зеленский все правильно делает и правильно защищает Украину. Я оправдываю агрессивную позицию. Это заставляет американцев и европейцев интенсивнее помогать. Без такой позиции мы не получили бы ничего", – отметил эксперт.

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