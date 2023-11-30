Возможны воздушные тревоги: оккупанты запустили "Шахеды" из Крыма

30 ноября 2023, 19:42
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Воздушные силы ВСУ

В воздушных силах вечером 30 ноября предупредили о новой угрозе с неба. Так, российские захватчики в очередной раз запустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

Из-за очередной атаки беспилотниками по регионам Украины могут раздаваться сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает граждан прислушиваться к сиренам, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу военным во время ликвидации вражеских объектов в небе.

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Россияне пустили свои "Шахеды"

Воздушные силы около 19 часов 38 минут отметили, что оккупанты запустили свои беспилотники "Шахед" из полигона Чауда, в аннексированном Крымском полуострове. Там призывали реагировать на сирены по областям, если они прозвучали.

Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– сказали в Воздушных силах.

Пока неизвестно, по какому вектору будут двигаться российские беспилотники. Однако первые воздушные тревоги могут прозвучать в прилегающих к Крыму Херсонской, Николаевской, Одесской или Запорожской областях.

Обратите внимание!

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Оккупанты ежедневно пускают по Украине "Шахеды"

  • Россияне также пускали свои беспилотные летательные аппараты "Шахед" по территории Украины в ночь на 30 ноября. Тогда воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины.
  • В результате мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вблизи населенного пункта Шепетовка. Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что это была работа противовоздушной обороны по враждебным целям.
  • Далее стало известно, что обломки "Шахеда" рухнули на территории бывшего завода. Тюрина подчеркнул, что травмированных в результате атаки нет, а пожар на территории предприятия отсутствует.
  • В Воздушных силах рассказали, что всего кафиры пустили по Украине 20 "Шахедов". 14 летательных аппаратов сбила украинская противовоздушная оборона.
  • В ту же ночь оккупанты также запустили по Донецкой области 8 ракет типа С-300. В результате в Покровском районе были серьезные разрушения и пострадавшие.

Автор: Владислав Кравцов