Возможны воздушные тревоги: оккупанты запустили "Шахеды" из Крыма

В воздушных силах вечером 30 ноября предупредили о новой угрозе с неба. Так, российские захватчики в очередной раз запустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

Из-за очередной атаки беспилотниками по регионам Украины могут раздаваться сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает граждан прислушиваться к сиренам, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу военным во время ликвидации вражеских объектов в небе.

К теме Россия мощно совершенствует "Шахеды": насколько они опаснее

Россияне пустили свои "Шахеды"

Воздушные силы около 19 часов 38 минут отметили, что оккупанты запустили свои беспилотники "Шахед" из полигона Чауда, в аннексированном Крымском полуострове. Там призывали реагировать на сирены по областям, если они прозвучали.

Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– сказали в Воздушных силах.

Пока неизвестно, по какому вектору будут двигаться российские беспилотники. Однако первые воздушные тревоги могут прозвучать в прилегающих к Крыму Херсонской, Николаевской, Одесской или Запорожской областях.

Оккупанты ежедневно пускают по Украине "Шахеды"

Россияне также пускали свои беспилотные летательные аппараты "Шахед" по территории Украины в ночь на 30 ноября. Тогда воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины.

В результате мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вблизи населенного пункта Шепетовка. Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что это была работа противовоздушной обороны по враждебным целям.

Далее стало известно, что обломки "Шахеда" рухнули на территории бывшего завода. Тюрина подчеркнул, что травмированных в результате атаки нет, а пожар на территории предприятия отсутствует.

В Воздушных силах рассказали, что всего кафиры пустили по Украине 20 "Шахедов". 14 летательных аппаратов сбила украинская противовоздушная оборона.

В ту же ночь оккупанты также запустили по Донецкой области 8 ракет типа С-300. В результате в Покровском районе были серьезные разрушения и пострадавшие.