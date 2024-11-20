Из-за предупреждения об обстреле: итальянское и греческое посольства тоже не будут работать

Посольство США предупредило о возможном ударе по Украине 20 ноября. Итальянское посольство также отреагировало на это предупреждение.

Посольство Италии и Греции также не будут работать 20 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СМИ.

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Возможный обстрел Украины

Посольства приняли решение приостановить работу на один день из-за угрозы удара по Украине. Ранее о нем предупреждали США. Они также попросили своих граждан спускаться в укрытие сразу после объявления тревоги.

Кроме этого, посольство Испании также приняло такое решение. Причина та же самая – угроза мощного удара по Украине.

Важно! Защитники украинского неба оперативно реагируют на угрозы. В случае фиксации вражеских целей в воздушном пространстве нашего государства будут работать силы и средства ПВО.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также отметил, что авиация России действительно готова к обстрелам, ведь они накапливали ракеты месяцами. Однако он отметил,, что нужно спускаться в укрытие после объявления сигнала воздушной тревоги.

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.