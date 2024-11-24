Россия продолжает тратить огромные средства на выплаты контрактникам, которые воюют в Украине. Единовременные выплаты достигли 2,5 миллиона рублей, и это увеличивает нагрузку на российскую экономику. В то же время происходят определенные изменения в возрасте оккупантов, идущих служить в российскую армию.

На это обратил внимание в разговоре с 24 Каналом командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что на фронте появилось достаточно большое количество молодых российских военных. К слову, Северная Корея может перебросить в Россию примерно 100 тысяч своих бойцов.

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Есть финансовая подоплека

"Мы заметили на том участке, где оборону держит бригада "Рубеж", что в последнее время возраст оккупантов значительно снизился. Это реально им помогает", – подчеркнул Отченаш.

Многие из оккупантов, по его словам, спасаются благодаря тому, что они молодые, энергичные и быстрее бегают, могут убежать и пойти на штурм в некоторых случаях.

Также мы увидели, что бойцы противника достаточно хорошо экипированы и умеют воевать, двигаться, соблюдают дистанцию. Уровень их подготовки очевидно вырос,

– отметил командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

Он предположил, что это могло произойти из-за большого количества различных аспектов. Однако важнее то, что в России продолжается тотальная мобилизация, хотя никто об этом не говорит.

В то же время в России создают финансовую основу для этого. В каждой области контрактникам выдают достаточно высокие подъемные.

Он молодой, максималист, думает, что его пронесет, все будет хорошо, прослужит полгода – год и вернется домой,

– объяснил он.

Однако как отмечают OSINTеры, средняя продолжительность жизни российского военнослужащего – менее месяца. Но им обещают 30 тысяч долларов, как заметил Андрей Отченаш, – невиданную сумму для российских бойцов – они соглашаются и подписывают контракт.

Напомним, что заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадим Скибицкий сообщил, что по информации ГУР, сейчас в боевых действиях против Украины участвует около 580 тысяч российских солдат. Эта численность составляет основную часть сухопутных войск, а также учитывает войска, дислоцирующиеся в Курской области России.

На оккупированных территориях Украины, в частности на Востоке и Юге, Россия держит группировку росгвардии в составе примерно 35 тысяч военнослужащих.