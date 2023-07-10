Путин позволил себе лишнего: что изменит возвращение "азовцев" в Украину
Возвращение находившихся в Турции командиров "Азова" в Украину стало полной неожиданностью для россиян и в частности Кремля. Ведь Анкара даже не предупредила Владимира Путина об этом поступке.
Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что в то же время для Украины это событие символическое. Ведь полк "Азов" и его командиры стали символом несокрушимости Украины. И их возвращение усиливает политическую позицию Украины в мире. Особенно учитывая, что Россия претендовала на особые отношения с Турцией. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Эрдоган преследует свои национальные интересы
А вот российский диктатор, по мнению Жовтенко, в очередной раз вляпался в "замечательную" историю. Он ведь постоянно рассказывает, как его "водят за нос". А на этот раз его еще и дернули за этот "нос". Не зря таким упадническим было настроение спикера Путина – Дмитрия Пескова.
Песков был очень печален, когда рассказывал о возвращении "азовцев" в Украину. Он говорил, что Россия понимает, что, по-видимому, на Турцию надавили, потому что она является членом НАТО. Но все-таки, жаловался Песков, очень не хорошо, что Анкара не сдержала обязательств,
– подчеркнул эксперт по международной безопасности.
В то же время, нужно понимать, что Турция сыграла не в игру "поддержать Украину" и теперь будет нашим "главным союзником". Эрдоган преследует свои национальные интересы. Именно поэтому он имеет отношения с Россией. А также в какой-то степени помогают Украине в этой войне.
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Это ответ Путину
Толчком для Эрдогана вернуть "азовцев" в Украину могло стать нежелание России продлевать "зерновое соглашение". В Кремле в последнее время намекали, что оно потеряло смысл и его не стоит пролонгировать.
Однако не стоит забывать, что Эрдоган изначально позиционировал себя как один из авторов и архитекторов этого "зернового соглашения". Это вкладывается в его видение себя как регионального лидера. И потому такой политик, как Эрдоган, не мог не отреагировать на позицию России по "зерновому соглашению",
– отметил Тарас Жовтенко.
В этом смысле возвращение "азовцев" в Украину стало "ответом" Путину за то, что он позволил себе лишнего. Ведь россияне вспоминают о "соблюдении своего слова", когда они подразумевают кого-то другого. Когда же они не выполняют свои обязательства, то об этом просто не вспоминают.
"И грустный Песков почему-то не говорит о том, что, мол, не хорошо в отношениях между странами не придерживаться слова, которое дается", – подчеркнул он.
Как в России отреагировали на возвращение защитников "Азовстали" в Украину
- В американском Институте изучения войны отмечают, что возвращение защитников "Азовстали" в Украину повлекло за собой мощную волну критики в адрес российских властей. Особенное возмущение это вызвало среди российских ультранационалистов.
- Ранее они выступали против решения Кремля включить защитников "Азовстали" в списки обмена пленных. Возвращение "азовцев" в Украину их очень разозлило, поскольку они верили, что украинцы будут находиться в Турции до окончания войны.
- Более того, по информации из пабликов российских пропагандистов известно, что освобождение "азовцев" вызвало "крайнее возмущение" в оккупационных войсках на фронте и нанесло "колоссальный вред" морально-психологическому состоянию российских захватчиков.