У Зеленского рассказали детали о возвращении командиров "Азова"
Источник:"РБК-Украина"
Командиров "Азовстали" вернули в Украину из Турции, как только появилась такая возможность и согласие Реджепа Эрдогана. При этом неизвестно, знали ли об этом решении в России.
На встрече с журналистами руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ему неизвестно, знали ли в России о решении вернуть командиров "Азовстали" в Украину.
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Как часто Украина выходила на связь с командирами
Ермак сказал, что командиров "Азовстали" вернули домой сразу, как только это стало возможным.
Мы каждую неделю разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение,
– сказал Ермак.
Он добавил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могли бы повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией, в том числе и из-за возвращения наших командиров из Турции.
Возвращение командиров "Азовстали" в Украину: как это было
- 8 июля после визита в Стамбул Зеленский сообщил о том, что командиры "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции. Защитники прибыли во Львов и пообщались с журналистами, дав понять, что "скажут свое слово в бою".
- Их возвращение вызвало сильную истерику среди россиян. Они рассчитывали, что командиры "Азовстали" будут оставаться в Турции до завершения войны.
- Эрдоган рассказал, что он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил Владимир Зеленский. Он также заявил, что передача украинских командиров якобы не отразилась на его отношениях с Россией. Мол, сначала российская сторона возмутилась, но со временем это "перешло в позитив".
- При этом в стране-агрессоре это событие повлекло за собой шквал критики в адрес Кремля. Российские "военкоры" критикуют свою власть за то, что те вообще обменяли азовцев.