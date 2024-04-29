Обязанность перед государством: еще одна страна ЕС выступила за возвращение украинских мужчин домой
Источник:LRT
В Литве считают, что страна должна помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин, проживающих за рубежом.
В частности в Литве могли бы проверять, выполнил ли гражданин Украины свой мобилизационный долг или получил освобождение от призыва, прежде чем продолжать ему вид на жительство. Об этом заявили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните во время дебатов на радио.
Читайте также В Польше есть десятки тысяч украинцев призывного возраста, – посол
Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих ребят к выполнению долга перед Родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах,
– сказал Науседа.
Нужно согласование на уровне ЕС
В то же время Ингрида Шимоните считает, что Литва могла бы сделать определенные шаги, чтобы помочь Украине вернуть военнообязанных, но некоторые меры необходимо согласовать на уровне Евросоюза.
Возможно, при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство можно было бы найти какие-то методы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире,
– объяснила она.
По ее словам, временная защита для украинцев в Евросоюзе является универсальной, а его гарантии очень широкими. Именно поэтому возвращение военнообязанных мужчин не может быть вопросом "одной или двух стран".
Возвращение мужчин из-за границы: что известно
- 23 апреля стало известно, что консульства приостановили предоставление услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Это связано с необходимостью обновить процедуру предоставления услуг после принятия закона о мобилизации.
- Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь нашему государству вернуть мужчин призывного возраста. Однако никакого официального обращения Киева к Польше по поводу этого, как выяснилось, не было.
- Впоследствии глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе возвращения военнообязанных инициатива должна быть со стороны Украины. Политик считает, что эта тема является "этически неоднозначным вопросом". По его словам, Польше пока что неизвестны инициативы украинского правительства после принятия нового закона о мобилизации.