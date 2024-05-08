Литва не будет возвращать в Украину мужчин призывного возраста: однако есть один нюанс
Источник:Financial Times
Уже длительное время звучат обсуждения о возможном возвращении Украине ее военнообязанных граждан. По этому вопросу высказались и в Литве.
Руководительница литовского правительства Ингрида Шимоните твердо отрицает то, что ее страна будет способствовать отправке украинских мужчин призывного возраста на территорию нашего государства. Однако не обойдется и без ограничений.
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Есть одно "но"
Премьер-министр Литвы отметила, что Евросоюз гарантировал защиту украинским гражданам, в том числе мужчинам. Это продлится как минимум до марта 2025 года. Она отметила на том, что специально разыскивать тех, кто уклоняется от службы, пока не планируют.
Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно,
– заявила чиновница.
Впрочем, как сказала Ингрида Шимоните, если Киев все же сможет доказать, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание в стране.
По ее словам, таким образом она "стремится помочь Украине гарантировать, что она имеет потенциал для обновления своих Вооруженных Сил и позволить людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предлагал, чтобы в стране проверяли, выполнил ли гражданин Украины свой мобилизационный долг или получил освобождение от призыва, прежде чем продолжать ему вид на жительство.
Что говорят об этом в других странах
- Глава МИД федеральной земли Гессен заявил, что земельные правительства должны помочь Украине с возвращением мужчин призывного возраста, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения России.
- Польша и другие страны ЕС обсуждают возможность возвращения украинских мужчин призывного возраста. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость принятия совместного решения.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украина не будет возвращать принудительно из-за границы мужчин призывного возраста.
- В Государственном департаменте США также высказались относительно попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин домой для защиты Родины. Представители департамента отметили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции.