Подростки, которых вернули в Украину, могут помочь привлечь Россию к ответственности, – WP

Россия депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Однако некоторым из них удается вернуться в Украину, потом они смогут свидетельствовать против российских чиновников.

Журналисты издания пообщались с тремя украинскими подростками, сумевшими вернуться домой после того, как оккупанты депортировали их в Россию. Их показания станут важными для привлечения руководства государства-агрессоры к ответственности в Международном уголовном суде.

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Некоторым подросткам удалось скрыться

Ростислав Лавров жил в Херсонской области со своей бабушкой, но она умерла через несколько месяцев после начала оккупации. Мать 16-летнего парня госпитализировали с тяжелым психическим заболеванием, отца он никогда не знал. Некоторое время он жил сам, но к нему пришли русские военные и заставили Ростислава ехать сначала в Херсон, а оттуда – в "лагерь отдыха" в Крыму.

Россияне пытались сменить парню гражданство. Впоследствии Ростислав скрылся из общежития, где его содержали, и вернулся домой. Он путешествовал по автостопу и железной дороге.

оккупанты десятки раз звонили подростку, угрожая "последствиями" его знакомым. В ответ он сбросил российскому милиционеру фото с Майдана Незалежности в Киеве.

В настоящее время точно известно о 19 393 похищенных Россией ребенка. В то же время количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

Еще одним парнем, которому удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию стал Богдан Ермохин. О его истории много писали СМИ. Он стал героем из-за того, что открыто заявил российским властям, что хочет вернуться на Родину и достиг своего.

16-летнюю Диану из Херсона тоже принудительно вывезли в Россию. Девочка проживала с дедушкой и бабушкой, но впоследствии оккупанты депортировали ее в Краснодар. Спустя почти год в стране-агрессорке ей удалось вернуться домой с помощью организации Save Ukraine, которая организовала выезд Дианы в сопровождении женщины, приехавшей освобождать своих детей из российских лагерей.

Я вернулась домой на День рождения бабушки. Мы не виделись почти год, я переживала, что у нее от эмоций и неожиданности произойдет сердечный приступ,

– вспоминает девушка.

Все дети находятся в безопасности. Украина планирует использовать их показания в МКС.

Более 2400 похищенных украинских детей вывезли в Беларусь