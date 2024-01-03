Украинские пленные по возвращении спели гимн Украины: кадры, поражающие до глубины души

Украина осуществила самый масштабный обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения. Домой вернулись 224 военных и 6 гражданских украинцев.

Координационный штаб показал, как возвращенные из плена украинцы поют гимн Украины. Известно, что помогли организовать обмен Объединенные Арабские Эмираты, пишет 24 Канал.

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Освобожденные военные и гражданские спели гимн Украины

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что произошел наибольший по количеству возвращенных защитников обмен военнопленными за время полномасштабного вторжения. Ведь домой удалось вернуть:

130 представителей Вооруженных сил Украины. Из них 14 – бойцы терробороны, 14 – Военно-морских сил,

Национальной гвардии – 55,

Государственной пограничной службы – 38,

Национальной полиции – 1;

шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Освобожденные из плена мощно спели гимн Украины: смотрите видео

Украина вернула 213 военных ВСУ / Фото Зеленского, штаба, Лубинца

Обмен военнопленными: основное