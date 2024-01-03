Украинские пленные по возвращении спели гимн Украины: кадры, поражающие до глубины души

3 января 2024, 20:21
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Украина осуществила самый масштабный обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения. Домой вернулись 224 военных и 6 гражданских украинцев.

Координационный штаб показал, как возвращенные из плена украинцы поют гимн Украины. Известно, что помогли организовать обмен Объединенные Арабские Эмираты, пишет 24 Канал.

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Освобожденные военные и гражданские спели гимн Украины

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что произошел наибольший по количеству возвращенных защитников обмен военнопленными за время полномасштабного вторжения. Ведь домой удалось вернуть:

  • 130 представителей Вооруженных сил Украины. Из них 14 – бойцы терробороны, 14 – Военно-морских сил,
  • Национальной гвардии – 55,
  • Государственной пограничной службы – 38,
  • Национальной полиции – 1;
  • шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Освобожденные из плена мощно спели гимн Украины: смотрите видео

 

Украина вернула 213 военных ВСУ / Фото Зеленского, штаба, Лубинца

Обмен военнопленными: основное

  • Владимир Зеленский вечером 3 января сообщил, что Украина сумела вернуть домой из российского плена 230 наших людей: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских.
  • Это первый обмен военнопленными с 7 августа 2023 года. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец рассказал, что это уже 49-й обмен за время полномасштабной войны. По состоянию на 3 января, уже 2828 защитников Украины находятся дома.
  • Во время обмена 3 января домой вернулись 225 мужчин и пять женщин. В частности, наконец-то дома медик 36 бригады, которая в плену принципиально говорила на украинском языке. Поэтому ее несколько раз якобы вывозили на обмен и возвращали обратно на место содержания.
  • Также домой вернулись семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, попавшие в плен нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя.

Автор: Діана Квасневська