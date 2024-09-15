Время подумать о программах для возвращения украинцев в Украину, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что защита Отечества – обязанность для всех украинцев, где бы они ни были. Поэтому стоит поставить на повестку дня возвращение украинцев из-за рубежа.

Во время конференции Ялтинской европейской стратегии YES речь шла в том числе об украинцах за рубежом. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал прекратить помогать украинским беженцам, чтобы они шли воевать.

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Андрей Сибига о возвращении украинцев из-за границы

Я думаю, что пришло время подумать о программах для возвращения украинцев в Украину. Конечно, для этого должны быть созданы необходимые предпосылки с точки зрения безопасности, медицинской помощи, наличия жилья, но это должно быть на повестке дня, поэтому я полностью поддерживаю идею министра Сикорского,

– сказал глава МИД Украины.

Сибига вспомнил о совместном украинско-польском проекте по подготовке воинской части, в которой будут служить граждане Украины, проживающие за рубежом.

"Они живут за границей, но должны добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Это было бы чрезвычайно важно, и это усилит нашу обороноспособность. Насколько нам известно, в Польше около 300 тысяч мужчин – украинцев призывного возраста и в целом около миллиона граждан Украины, поэтому пребывание за рубежом не освобождает вас от мобилизации, особенно по сравнению с теми украинскими мужчинами, которые остаются в Украине и защищают свою страну, и это является обязательным для всех украинских мужчин, независимо от того, где они проживают на сегодня", – подчеркнул министр.