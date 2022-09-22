Освобожденные защитники "Азовстали" дали первую пресс-конференцию
Сегодня защитники Мариуполя, освобожденные из российского плена, приняли участие в первом онлайн-брифинге. О чем рассказали герои читайте в материале.
Защитников Мариуполя, среди которых 5 боевых командиров, освободили из российского плена 21 сентября. Менее чем через сутки, едва отдохнув, воины уже приняли участие в онлайн-брифинге, чтобы рассказать о своем пребывании в плену. Об этом сообщает 24 канал.
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Украина вернула 215 пленных, среди них защитники "Азовстали"
21 сентября Украина освободила из российского плена 215 человек. Это был сложный и большой обмен, который прошел в несколько этапов и в разных локациях. В целом удалось освободить военных, пограничников, полесских, моряков, нацгвардейцев, таможенников и гражданских. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные женщины-военные.
200 украинских героев обменяли на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.
Кто принял участие в брифинге и о чем говорили
В брифинге приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов, временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, министр внутренний дел Денис Монастырский, посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс, посол США в Украине Бриджит Бринк и посол Швеции в Украине Тобиос Тиберг. С помощью видеосвязи к брифингу присоединилась жена Дениса "Рэдиса" Прокопенко – Екатерина, которая сейчас находится в США.
Андрей Ермак подчеркнул, что вопросом освобождения защитников Мариуполя начали заниматься еще в тот день, когда герои вышли из "Азовстали" – начались сотни звонков, консультаций и поисков. Глава ОП признался, что освобождение героев, а особенно командиров, казалось нереальной миссией. Так что все работали 24/7. Кроме украинских ведомств и спецслужб турецкая сторона тоже сыграла важную роль. Обмен проходил в 4 странах и закончился именно в Турции. В Анкару за освобожденными пленными поехали Буданов и Монастырский, а в Черниговскую область – Малыш, Лубинец и заместитель Буданова – Усов.
Он добавил, что задержка была на 7 – 8 часов. Но, к счастью, все удалось. Работа не останавливается, ведь в плену много людей.
Кирилл Буданов уточнил, что в общей сложности из 215 человек было освобождено:
- 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.
- ВМС-ники – 50,
- Другие подразделения ВСУ – 22,
- Работники Госпогранслужбы – 9,
- Нацполиции – 9,
- ТРО – 9,
- Сотрудник СБУ – 1,
- Госслужба спецтранспорта – 1,
- Гостаможслужба – 1,
- 2 гражданских.
По словам Буданова, общая численность эвакуированных с завода "Азовсталь" во время этого обмена – 188. Также удалось вернуть 8 раненых в результате теракта в Еленовке. Также Украина обменяла 10 иностранцев: 2 из США, 5 из Великобритании и 1 из Швеции, Хорватии и Марокко. На данном этапе это самый большой обмен, проведенный во время полномасштабной войны. Обмен проводился в 4 странах: на территории Украины у границы с россией, в Польше, Турции и Саудовской Аравии.
Василий Малюк рассказал, что 200 пленных, которых обменивали на Черниговщине, это те, на кого поменяли медведчука. И для его обмена были все юридические основания. После этого он напомнил все дела, по которым подозревают кума путина и предоставил несколько доказательств. Малыш подчеркнул, что медведчук – настоящий государственный изменник.
Затем он вернулся к обмену пленными. Оказалось, что сотрудник СБУ, которого удалось вернуть – единственный уцелевший работник Службы на "Азовстали". Кроме него были 2 сотрудника, которые числятся без вести пропавшими. Они были ранены и находились в одном из бункеров завода, куда попала вражеская ракета.
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Как защитники "Азовстали" попали в плен
- На 86-й день круговой обороны Мариуполя защитники города получили приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.
- Процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" началась 16 мая. Рискуя, воины добровольно сдались в российский плен, чтобы впоследствии вернуться домой. Выбора не было, поскольку силы противника превышали, а боеприпасы и продовольствие заканчивались – оставаться в Мариуполе и выжить было уже невозможной задачей.
- После этого Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских военных с завода "Азовсталь".
- Напомним, что первый масштабный возврат защитников "Азовстали" домой состоялся 30 июня. Тогда Украине удалось освободить 95 защитников "Мариуполя".
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