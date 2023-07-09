Большая пощечина Путину: какой сигнал Эрдоган послал Москве поддержкой вступления Украины в НАТО

Командиры "Азова" вернулись в Украину благодаря договоренностям Президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции. Однако Реджеп Эрдоган пошел на такой шаг, понимая, что это может привести к обострению отношений с Россией.

Однако Владимир Путин из-за этих событий оказался в затруднительном положении. Ведь ему нужно объяснить россиянам, как командиры "Азова", которых в свое время обменяли на кума российского диктатора Виктора Медведчука, оказались в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Россия не сможет сопротивляться Турции

Он предположил, что "глубинному народу" России будут объяснять эту ситуацию таким образом, что Эрдоган будто бы "нарушил договоренности" с Москвой. Однако "ничего страшного" в этом нет. А о том, кого именно вернули в Украину – командиров "Азова" или кого-то другого – россиянам не расскажут.

Однако еще более важный сигнал сделал Эрдоган, отметив, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Это уже действительно большая пощечина Путину,

– подчеркнул военный эксперт.

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У Эрдогана была причина сделать такое заявление и отдать Украине фактически в прошлом пленных, которые должны были находиться где-то под Стамбулом до конца войны. Он это сделал из-за отказа России продлить "зерновое соглашение", которое очень важно для Турции.

"Если Путин действительно не откажется от этого соглашения, тогда турецкий флот будет сопровождать корабли с зерном из портов Украины. А российский Черноморский флот ничего не сможет сделать. У России нет сил, чтобы сопротивляться Турции на Черном море", – уверен Юрий Федоров.

Что этому предшествовало

В сентябре 2022 года состоялся обмен пленными. В частности 5 командиров "Азова" были обменены на 55 российских захватчиков.

Также был совершен обмен на 200 украинских воинов кума Путина, предателя Украины, Виктора Медведчука.

По договоренности с Россией командиры "Азова" – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега – должны были находиться в Турции до окончания войны. Однако Эрдоган освободил их и передал Владимиру Зеленскому во время его визита в Турцию.