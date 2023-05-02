Почему нельзя выплачивать по 30 тысяч всем военным: объяснение военного эксперта

Отмена и возможность возврата доплат всем военнослужащим вызвала оживленное обсуждение в обществе. К сожалению, в украинском бюджете нет дополнительных средств, которые покрыли бы расходы на надбавки военным.

Об этом 24 Каналу сообщил Павел Нарожный – военный эксперт. По его словам, дополнительные выплаты всем военнослужащим нецелесообразны в нынешней ситуации.

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Бюджет Украины не выдержит

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министры Алексей Резников, Александр Клименко, глава СБУ Василий Малюк и другие просят парламент отложить рассмотрение законопроекта о доплате 30 тысяч гривен военным. Письмо с их обращением опубликовал глава "Слуги народа" Давид Арахамия.

Начиная с марта 2022 года была надбавка 30 тысяч всем военнослужащим. Это означало, что человек, который сидит, скажем, на полигоне, учится, мог получать в месяц примерно 100 тысяч гривен. То есть он получает такую же зарплату, как и человек, воюющий в окопе,

– отметил Павел Нарожный.

Позже эту доплату оставили военным, которые выполняют боевое задание – танкистам, артиллеристам и другим военнослужащим непосредственно на фронте. По словам Нарожного, в парламенте есть популисты, считающие, что такая надбавка должна быть у всех солдат без исключения.

"Я считаю, что надбавку должны получать только те, кто непосредственно воюет. Да, здесь есть бюрократическая проблема. Чтобы получить доплату, нужно фиксировать боевые распоряжения, что человек действительно поехал на огневую. Почему нельзя платить всем? Потому что наш бюджет просто этого не потянет", – подчеркнул военный эксперт.

Нарожный о доплатах военным: смотреть видео

Действующая система работает хорошо

У сторонников законопроекта о надбавках была в частности такая популистическое мнение – сократить зарплаты руководителям государственных предприятий и эти средства направить военным. Однако по меньшей мере, нет такого механизма, по которому такой вариант можно претворить в реальность.

Кроме того, Центр экономических стратегий подсчитал, что общая сумма зарплат директоров госпредприятий составляет примерно 1,5 миллиарда гривен, в то время как доплаты военным получаются свыше 150 миллиардов гривен в год.

Все, кто хочет сделать надбавку 30 тысяч гривен, должны дать ответ на простой вопрос: где взять эти деньги?

– подчеркнул Нарожный.

Едино возможным вариантом передачи средств военным на доплаты может стать перечисление денег из других министерств. Однако такое решение может иметь отрицательные последствия. В Генштабе ВСУ ранее отмечали, что система оплаты военным сейчас работает нормально.

Что известно о законопроекте о надбавках военным