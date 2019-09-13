19:59
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Возврат захваченных кораблей: в Кремле не готовы говорить

      92 Читати новину українською
      В России пока не готовы говорить о возвращении захваченных кораблей
      В России пока не готовы говорить о возвращении захваченных кораблей / ТАСС

      Россия и Украина пока не обсуждали судьбу задержанных возле Керченского пролива кораблей. Свои условия Россия пока тоже не спешит озвучивать.

      Вопрос украинских кораблей нужно поднять, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "ТАСС"

      Читайте также: Как россияне захватывали моряков и почему украинцы не открыли огонь

      Однако сейчас обсуждать эту тему он не готов.

      По всему, в пределах тех контактов, которые есть между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят, и когда он будет поднят, он будет рассмотрен,
      – сказал Песков.

      В то же время, адвокат украинских моряков, которые вернулись из российского плена, Николай Полозов, отмечал, что переговоры о кораблях продолжаются. Он подчеркивает, что Россия обязана их вернуть, поскольку это пункт Международного трибунала ООН.

      Захваченные Россией моряки вернулись

      Так, 7 сентября около 14:00 самолет с 24 моряками и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". В то же время глава государства отметил – что это-первый этап. Вторым станет завершение войны на Донбассе.

      Больше о том, что происходило за кадром обмена, читайте в интервью 24 канала с акдвокатом моряков Николаем Полозовим.

      Как украинские моряки попали в плен в России?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Впрочем там продолжили показательное судилище над украинцами, выдвинув им обвинения в незаконном пересечении границы. 17 июля московский суд продлил срок ареста украинских моряков до октября.

      Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала

      Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Всемирный день шарлотки: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта
      сегодня
      7362
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинские моряки в плену Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сегодня , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 25
      О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 19:02 О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили
      185
      Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      сегодня , 18:03 Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      54
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 18:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      Ірина Юрковська 39
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сегодня , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1427
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук