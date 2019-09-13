Возврат захваченных кораблей: в Кремле не готовы говорить

Россия и Украина пока не обсуждали судьбу задержанных возле Керченского пролива кораблей. Свои условия Россия пока тоже не спешит озвучивать.

Вопрос украинских кораблей нужно поднять, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

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Однако сейчас обсуждать эту тему он не готов.

По всему, в пределах тех контактов, которые есть между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят, и когда он будет поднят, он будет рассмотрен,

– сказал Песков.

В то же время, адвокат украинских моряков, которые вернулись из российского плена, Николай Полозов, отмечал, что переговоры о кораблях продолжаются. Он подчеркивает, что Россия обязана их вернуть, поскольку это пункт Международного трибунала ООН.

Захваченные Россией моряки вернулись

Так, 7 сентября около 14:00 самолет с 24 моряками и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". В то же время глава государства отметил – что это-первый этап. Вторым станет завершение войны на Донбассе.

Больше о том, что происходило за кадром обмена, читайте в интервью 24 канала с акдвокатом моряков Николаем Полозовим.

Как украинские моряки попали в плен в России?

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



России удалось взять в плен 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Впрочем там продолжили показательное судилище над украинцами, выдвинув им обвинения в незаконном пересечении границы. 17 июля московский суд продлил срок ареста украинских моряков до октября.

Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала