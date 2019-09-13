Повернення захоплених кораблів: у Кремлі не готові говорити

Росія та Україна поки не обговорювали долю затриманих біля Керченської протоки кораблів. Своїх умов Росія наразі теж не поспішає озвучувати.

Питання українських кораблів потрібно підняти, про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "ТАСС".

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Однак наразі обговорювати цю тему він не готовий.

З усього, у межах тих контактів, які є між Москвою та Києвом, це питання повинно бути підняте, і коли воно буде підняте, воно буде розглянуте,

– сказав Пєсков.

Водночас адвокат українських моряків, які повернулися із російського полону, Микола Полозов зазначав, що переговори про кораблі наразі тривають. Він наголошує, що Росія зобов'язана їх повернути, оскільки це пункт Міжнародного трибуналу ООН.

Захоплені Росією моряки повернулися

Так, 7 вересня близько 14:00 літак із 24 моряками та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі" . Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Водночас глава держави зазначив, що це – перший етап. Другим стане завершення війни на Донбасі .

Більше про те, що відбувалось за кадром обміну, читайте у інтерв'ю 24 каналу з акдвокатом моряків Миколою Полозовим.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.



Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу